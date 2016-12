Burladingen Die Leben, die man nicht gelebt hat

Das großartige, ebenso simple wie höchst symbolische Bühnenbild von Stephan Bruckmeier ist eine große, weiße Schräge, neben, auf und an deren Rand die Schwestern agieren, sich entlang lavieren oder ins Rutschen kommen. Sie wird zum Sinnbild der schwierigen Beziehungsbalance zwischen den beiden und des ebenso komplexen wie anfälligen Gefüges innerhalb der Familie. Da philosophiert Emmanuelle Marie in den Dialogen zweier starker Frauencharaktere über verpasste Chancen, über die Leben, die man nicht gelebt hat, und macht dann doch Mut zu Veränderungen und dazu, neue Wege zu beschreiten, andere Lebensentwürfe zu riskieren. Zutiefst intim gestalten Schlepps und Kestler den Moment, in der die beiden Schwestern von den Empfindungen berichten, die sie während der Körperflege an ihrer hilflosen, dem Tod geweihten Mutter haben.

Regisseurin Eva Hosemann hat sich mutig und mit viel Geschick an ein Thema gewagt, das in unserer westlichen Kultur immer noch ein Tabu ist: der Tod, zumal der der Mutter, auf den einen nichts im Leben vorbereitet.

Zum Schluss haben auch die beiden Schwestern die Courage für eine Zäsur, finden neu zueinander und erkennen das, was Hermann Hesse in den letzten Zeilen seines Weltbestsellers "Narziß und Goldmund" den einen Freund zum anderen sagen lässt: "Aber wie willst denn Du einmal sterben, Narziß, wenn du doch keine Mutter hast? Ohne Mutter kann man nicht lieben. Ohne Mutter kann man nicht sterben."