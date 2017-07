Burladingen Die Kornbühl-Tour verleiht Flügel

Burladingen. Es bleibt dabei: Veranstaltungen die auf gutes Wetter angewiesen sind verlaufen wenig erfolgversprechend, wenn der Wettergott keine Einsehen hat. Oli Simmendinger vom Deutschen Peitschenmuseum in Killer hatte um die Mittagszeit gerade mal 20 Stempel verteilt, an guten Tagen war es auch schon das Fünffache. Und fragte man die Radler auf der Strecke so hörte man: "Ha so um dia vierzg sind mer verkomma, mai it".

Aus acht Strecken konnten die Teilnehmer auswählen und man sah an den Stempelstationen gleich an Outfit und Rad, wer sicherlich alle Stempel nach Hause bringt. Die "Tour de Burladingen" soll sowohl erfahrene Mountainbiker als auch Familien nach Burladingen bringen. Aber gerade letztere bleiben bei Regenwetter freilich aus.

Der Rad-Wander-Shuttle wurde da schon eher mal genutzt. Auch die neue familienfreundliche Kornbühl-Tour, die auf rund 20 Kilometern durch die Ortsteile Melchingen, Salmendingen und Ringingen führte, verlieh dem einen oder anderen Radfahrer doch noch Flügel. Burladinger Firmen und Organisationen haben Preise gestiftet.