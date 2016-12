Burladingen Die Kleinen stehen im Mittelpunkt

Burladingen-Melchingen. Nach der musikalischen Einstimmung, die von Julia Viesel am Klavier begleitet wurde, begrüßte Vorstand Jürgen Gräser die Gäste. In einer kurzen Ansprache dankte Gräser den ehrenamtlichen Helfern des Vereins, ohne deren Engagement es nicht möglich wäre, ein so breites sportliches Angebot (Fußball, Kinderturnen, Gymnastik oder Nordic Walking ) oder auch einen Seniorencafé, der Melchinger Bevölkerung anzubieten.

Die unermüdlichen Helfer erhielten vom Vorstand ein kleines Geschenk. Die Weihnachtsfeier, so führte Gräser weiter aus, ist aber auch ein Abend, an dem die kleinsten des Vereins zeigen können, was sie in ihren Turnstunden gelernt haben. Vorher wurden aber noch gemeinsam Weihnachtslieder gesungen, die von einer kleinen Bläsergruppe, bestehend aus fünf musikalischen Sportlern, begleitet wurden.

Dann ging es los: Die Jüngsten hatten es kaum erwarten können, auf der Bühne ihr Können zu zeigen. Die Kinder erfreuten Oma, Opa und die anderen Gäste mit zwei Bewegungsliedern. Betreut werden die zwölf Kinder von Elke und Tobias Schopp, Yvonne Klingenstein sowie Claudia Dietrich.