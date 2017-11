Burladingen Die Kapelle läuft zur Höchstform auf

Und dann noch ein Novum: Dirigent Johannes Schuler dirigiert nicht mehr vom Blatt, sondern modern vom Tablet, blättern geht jetzt also elektronisch. Bis zur Pause folgten die Stücke "A Brand New Day" und "Big Spender", anspruchsvoll und gekonnt gespielt. Es folgten weitere Höhepunkte moderner Musik: "Skyliner" oder "Symphonic Rock", eine symphonische Komposition mit Herrmann Winterhalter als Gastgitarrist, "Autumn Leaves", "Gimme Some Lovin’" und zum krönenden Abschluss "Always Look On The Bright Side of Life".

Die Musiker liefen an diesem Abend zur Höchstform auf und mussten Zugaben spielen.