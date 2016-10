Burladingen Die Fehlastadt und ihre Töchter

Burladingen. Über diese Daten hat die Stadtverwaltung den Burladinger Gemeinderat in der vergangenen Sitzung ausführlich aufgeklärt. Da gibt es GmbHs und GbRs, Genossenschaften, Stiftungen und Zweckverbände. Sie haben Geschäftsführer, Vorsitzende und Aufsichtsräte aus den Reihen von Verwaltung und Gemeinderat, und sie erstellen in jedem Jahr eine Bilanz. Zwar haben die verschiedenen Ämter auch bisher immer den Gemeinderat darüber auf dem Laufenden gehalten, was sich zum Beispiel im Abwasserzweckverband oder in der Kreisbaugenossenschaft Hechingen so tut. Vor allem, wenn es darum ging, Geld locker zu machen für Abmangel und Investitionen. So fein säuberlich in einem Bericht aufgelistet gab es das alles aber noch nie.

"Sehr schön übersichtlich", nannte dann auch der Sprecher der Freien Wähler Alexander Schülzle den über 30 Seiten umfassenden Bericht und begrüßte, dass, so wie es die Gemeindeordnung auch fordert, künftig jährlich ein solcher Bericht vorgelegt werden soll.

Insgesamt ist Burladingen an 13 privat- oder öffentlichrechtlichen Unternehmen beteiligt. Dabei unterscheidet die Gemeindeordnung zwischen "berichtspflichtigen" und "nicht berichtspflichtigen" Beteiligungen. Über Unternehmungen, an denen eine Stadt mehr als 25 Prozent hält, muss ausführlicher Auskunft gegeben werden, nämlich auch über den Geschäftsverlauf, die Lage des Unternehmens, Kapitalzuführungen und -entnahmen, und es muss Vergleich gezogen werden mit dem Vorjahr.