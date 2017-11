Burladingen Die bittere Erfahrung, arm zu sein

Studiert hat die ruhig und besonnen wirkende Frau in Freiburg an der evangelischen Fachhochschule. Hier hat sie das Rüstzeug mitbekommen Sozialarbeit zu machen, Ehepaare in Krisen oder bei Trennungen zu beraten, schwangere Frauen oder verschuldete Menschen. Schweigepflicht und Diskretion sind bei ihr oberstes Gebot.

"Es ist eine bittere Erfahrung, arm zu sein", sagt Verena Hoheisel. Diese Erfahrung können sich Menschen, die auskömmlich leben oder gar in Wohlstand, gar nicht vorstellen. Oft gebe es Zuschüsse oder Hilfen für Menschen in Not. Aber um die in Anspruch zu nehmen, müssen sich Arme zuerst outen. Und die Scham ist häufig größer. "Armut wird in unserer Gesellschaft oft als persönliches Versagen stigmatisiert – sie kann aber eigentlich jeden treffen", sagt die 47-Jährige Sozialberaterin. "Ich selber werte nicht, das ist ganz wichtig! Ich finde, dass mir das auch nicht zu steht," ergänzt sie.

Wer wenig finanzielle Mittel hat, habe eben auch keine Lobby. Frau Hoheisel und ihre Kollegen vom Caritasverband versuchen aber immer genau diese Lobby zu sein.

Dass Verena Hoheisel ein gutes Netzwerk hat, das kommt ihren Kunden, wie sie sie nennt, zu Gute. Oft kann sie weiterverweisen, zur Suchtberatung, zur Jugendhilfe, kann mit Ämtern in Kontakt treten und Fälle durch Fürsprache regeln, oder sie bindet den Helferkreis mit ein.

Das sind in Burladingen ehrenamtlich engagierte Menschen, die sich unter dem Dach des Caritassozialdienstes, der Sozialstation St. Franziskus, den Lebensräumen für Jung und Alt sowie dem Pflegeheim St. Georg und in Zusammenarbeit mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde zusammengefunden haben, um sich in ihrer Freizeit für andere zu engagieren.

Sie helfen bei Behördengängen oder auch mal beim Verfassen von Bewerbungsschreiben, sie passen auf Kinder oder auf Haustiere auf wenn es Mal nötig ist, sie übernehmen Einkäufe oder unterstützen die Integration von Flüchtlingen.

Feste Sprechstunden der Caritas in Burladingen sind im Bahnhofsgebäude zweimal wöchentlich. Am Dienstag von 13.30 bis 15 Uhr und donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr. Es können aber auch außerhalb dieser Zeiten bei der Caritas mit der Sozialberaterin Verena Hoheisel Termine vereinbart werden. Gelegentlich macht sie auch Hausbesuche. Auch wer Interesse hat, sich ehrenamtlich beim Helferkreis zu engagieren, kann sich bei Frau Hoheisel unter der Telefonnummer: 07471/933245 melden.