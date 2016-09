Burladingen Die Aufstiegsfreude ist groß

Die Vorsitzende Karoline Will sprach zu Beginn der Mitgliederversammlung im Vereinsstüble der Schachfreunde von einer positiven Entwicklung im aktiven wie im kameradschaftlichen Bereich. Diese Entwicklung gipfelte im Aufstieg von der Kreisklasse in die Bezirksliga. Die Freude auf die Spiele in der Bezirksliga werde einzig dadurch getrübt, dass man sich nicht mit den benachbarten Hechinger duellieren könne, da diese den Schritt umgekehrt von der Bezirksliga in die Kreisklasse machten. Die Aufstiegsfeier Anfang Juli sei sehr gut besucht gewesen. Der stellvertretende Vorsitzende Klaus-Dieter Pfister teilte mit, dass es eine Neueinteilung der unteren Riegen geben werde. Mannschaftsführer Thomas Pfister sprach von einem "schönen Jahr" und dankte allen Mitgliedern für die Unterstützung in der vergangenen Saison. Hier hob er Franz-Josef Dietmann hervor, der einige Male die Rolle des Mannschaftsführers übernommen hatte. Wesentlich zum Erfolg beigetragen, so Pfister, habe die gute Kameradschaft innerhalb des Vereines. Man dürfe sich nun aber nicht vom Erfolg blenden lassen, da man sich in der Bezirksklasse auf einem schmalen Grat bewege, warnte er. Es fehle eben am Nachwuchs. Kassierer Klaus-Dieter Pfister berichtete über ein Guthaben in der Kasse des Vereins. Heimwart Johannes Pfister lobte den pfleglichen Umgang mit dem Vereinsheim. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. anschließend gab es Ehrungen für verdiente Mitglieder: Mit Joszef Lukacs und den gleich platzierten Johannes Pfister und Karsten Kanz führten gleich drei Burladinger Spieler die Bestenliste in der Kreisklasse an. Alle drei erhielten eine Urkunde.