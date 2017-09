Burladingen Die alten Tanten sind keine Engel

In dem Stück "Oben wohnen Engel" geht es um zwei ältliche Schwestern, Helene und Elvira Engel. Beide benehmen sich aber nicht als solche, sondern wollen ihre Untermieter vertreiben. Dafür inszenieren sie einen Spuk, bei dem sie das Haus mit unheimlichen Klopfgeräuschen erzittern lassen.

Als Verbündeten wollen sie ihren Neffen gewinnen. Doch der verguckt sich unversehens in das Töchterlein der zu vergraulenden Mieter und will bei dem Komplott nicht mitmachen, ja er agiert sogar gegen die Tanten. Und schon kommt es zu ganz erheblichen Komplikationen, die sich zum Kriminalfall ausweiten. Oder jedenfalls fast zum Kriminalfall. Das Publikum darf sich also auf eine beschwingte Komödie freuen, bei der natürlich auch wieder bewirtet wird.

Die Aufführungen finden alle im Gauselfinger Pfarrsaal statt. Sind sind am Samstag, 4. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 5. November, ab 15 Uhr. außerdem am Samstag, 25. November, ab 19.30 Uhr und am Sonntag, 26. November, ab 15 Uhr.

TICKETS: Karten gibt es im Vorverkauf auf dem Geflügelhof Hans Mauz, im Wäscheshop Olala und in der Drogerie Loni Pfister. Die Karten kosten sieben Euro.