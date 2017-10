Burladingen Der würdige Umgang ist wichtig

Abholtage der Caritas Burladingen seien Anfangs der Woche, von Montag bis Mittwoch. Das DRK Gammertingen komme an den anderen Tagen. "Das hat sich ganz gut eingespielt", so Weck. Bei der Caritas in Hechingen würden die Waren sortiert und dann in den Hechinger Tafelladen gestellt und verkauft. Ab Januar dann auch in der Abgabestelle in Burladingen.

Der Tafelladen in Hechingen sei der erste im Zollernalbkreis gewesen. Das Hechinger Team blickt also auf elf Jahre Erfahrung zurück. Mittlerweile sind es insgesamt 160 gültige Kundenkarten, die die Caritas an bedürftige Menschen, Einzelpersonen oder Familien aus dem Dekanat, herausgegeben habe. In Burladingen sind es 28 Kundenkarten. Ihre Inhaber könnten künftig die Möglichkeit nutzen, einmal in der Woche in ihrer Heimatgemeinde einzukaufen. Ob sie aus Scham dann doch lieber nach Hechingen gehen, weil sie in ihrem Ort nicht erkannt werden wollen, könne man im Voraus nicht sagen. Die Hemmschwelle, zuzugeben, dass man von Armut betroffen sei, werde oft unterschätzt.

Das Trauma, vor der Theke eines Tafelladens stehen zu müssen

Sozialhilfeempfänger, Menschen mit kleiner Rente oder Familien mit geringem Einkommen gingen nicht an die Öffentlichkeit. Sie haben kaum eine Lobby, und das prägt den Begriff "versteckte Armut". Weck und Bummer sprachen vom "Trauma eines jeden Menschen vor der Theke eines Tafelladens stehen zu müssen" und betonten, wie wichtig der Caritas und ihren Mitarbeitern der würdige und höfliche Umgang mit diesen Menschen ist. "Wir möchten, dass sie sich wirklich als Kunden fühlen."

Pro Einkauf erhebt die Caritas pro Person die auf der Kundenkarte genannt wird, einen Beitrag von drei Euro. "Für eine vierköpfige Familie also zwölf Euro?", fragte einer der Anwesenden nach. "Ja, aber sie gehen dann auch nicht mit weniger als zwei großen Einkaufstaschen heraus und sparen immer noch Geld, dass sie woanders ausgeben könne", gab Weck bedenken.

"Beteiligt sich die Stadt Burladingen an dem Tafelladen?", wollte eine Frau wissen. Bummer berichtete von der Anschubfinanzierung in Höhe von 5000 Euro und einigen Spenden, stellte aber auch klar, dass die Unterhaltung des Tafelladens mit seinen laufenden Kosten wie Miete, Wasser, Strom, Müllgebühren und Einkäufen für Putzmittel und ähnliches das sei, was ins Gewicht falle und was die Caritas da längerfristig tragen müsse. Das sei in anderen Städten aber ebenfalls so.

Im November soll es ein weiteres Treffen der möglichen Ehrenamtlichen mit der Caritas geben, dann sollen Details besprochen werden. Wer das erste Treffen verpasst hat und noch zum Helferkreis dazustoßen möchte, sich den einen oder anderen Mittwochnachmittag künftig engagieren kann, kann sich bei er Caritas in Hechingen auch telefonisch melden.