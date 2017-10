Burladingen Der Wiener Schmäh hält Einzug

Der Schauspieler zeigte ein unglaublich komödiantisches Talent, ja wagte sogar einen Walzer mit einer Besucherin. Rainer Hiby sorgte für die Klaviermusik und ließ hin und wieder seine wunderbare Stimme erklingen.

"Sie haben gute Laune? Die werden wir Ihnen noch austreiben", drohte Polacek gleich zu Beginn. Das hat er allerdings nicht geschafft. Der eine oder andere Besucher dachte wohl, er würde alte, bekannte Operettenhits aus Österreich hören. Stattdessen kam man in den Genuss von Kaffeehausliedern mit teils deftigen Texten in Wiener Dialekt. Und das war tatsächlich ein Genuss. Authentisch und unterhaltsam. Aus dem Leben gegriffen. "Kapelle bitte", und schon griff Hiby in die Tasten und die beiden Wiener schmetterten das Lied von der "tragischen Liebesgeschichte zwischen einer Blunz und einer Leberwurst". Die Blunz ist übrigens eine Blutwurst.

Seit 34 Jahren lebt Gerhard Polacek nun schon in Esslingen, hat aber nichts von der Liebe zu seiner Heimatstadt und dem Wiener Schmäh eingebüßt, auch wenn er sich im Schwäbischen sehr wohl fühlt. Und eines haben Wiener und Schwaben gemeinsam: Bei beiden geht die Liebe durch den Magen. Deshalb darf man gespannt sein, was Wirtin Bastians am 3. November zum Krimiabend servieren wird.