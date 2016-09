Burladingen Der Traffipax blitzt auf beiden Straßenseiten

Installiert wird sie von Starzeln kommend am linken Fahrbahnrand nach dem Gasthaus Lamm auf einem Grundstück, das der Stadt Burladingen gehört und nach der S-Kurve am Ortseingang eine gerade Strecke fokussieren kann. Hier, das wissen die Verkehrsexperten, drücken viele wieder aufs Gas, wenn sie den Ort durchfahren.

Dass auf der B 32 oft zu schnell gefahren wird, ist im Killertal für alle Orte ein Problem. In Hausen diskutiert der Ortschaftsrat immer wieder, ob nicht eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage möglich wäre und die Räte sind froh, wenn sie wenigstens zeitweise eine Anzeigetafel bekommen, die die Raser merklich abbremsen lässt.

Der Ort Starzeln, an dem sich die B 32 besonders verengt und Gehwege und Häuser dicht an der Verkehrsader liegen, hat schon vor einigen Jahren zwei stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen bekommen. Eine für jede Richtung. Allerdings machte das Gerät, das den Verkehr aus Richtung Killer kommend überwachte, immer mal wieder Schwierigkeiten. Die im Boden eingebrachten Sensoren reagierten empfindlich auf die Hanglage, an der viele schwere Laster abrupt abbremsten. Hohe Reparaturkosten für das Landratsamt waren die Folge. Das Gerät wurde deshalb außer Betrieb genommen und dafür jetzt die neue Anlage in Killer installiert.

Die muss aber noch an den Strom angeschlossen und dann von der Fachfirma geeicht werden, bevor sie wirklich in Betrieb gehen kann. Der "Traffipax", so heißt der Schwenkarm-Blitzer, funktioniert laut Hersteller-Angaben mit elektromagnetischen Wellen, die er über eine Antenne aussendet. Die treffen auf das Fahrzeug und verändern dabei die Frequenz. Diese Veränderungen nimmt das Messgerät wahr, ermittelt anhand dieser die Geschwindigkeit des Fahrzeugs und löst, wenn nötig, die Fotoeinrichtung aus.

Für fünf Messanlagen gibt es zwei Kameras

Das Landratsamt Zollernalbkreis betreibt seine insgesamt fünf Geschwindigkeitsmessanlagen, vier in Schömberg und jetzt die neue in Killer, mit zwei Kameras, die wechselweise in die Geräte eingelegt werden. Die Chance, dass das Gerät geladen ist, ist also ziemlich hoch.