Burladingen Der Schritt zurück ist der falsche

Burladingen-Hörschwag . "Ich bin total geflasht", bekannte DRK-Übungsleiter Wolfgang Dieter angesichts des vollen Bürgerhaussaales am Dienstag in Hörschwag. Seitdem die Volksbank Hohenzollern-Balingen die Anschaffung eines Defibrillators in vielen kleinen Gemeinden durch Spenden finanziell unterstützt und sich das DRK Ringingen die Ausbildung der Menschen in der Region auf die Fahnen geschrieben hat, hat es viele solcher Veranstaltungen gegeben.

Keine war so gut besucht, wie die in Hörschwag. Genau richtig, denn, so verdeutlichte es der Bereitschaftsarzt Peter Baur, Orte wie Hörschwag oder Stetten hätten, wie auch viele andere Ortsteile Burladingens, ein topographisches Problem.

Bürger müssen im Notfall von Laien zu Lebensrettern werden