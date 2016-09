Feierlustige und Kunstfreunde haben am morgigen Sonntag in Burladingen-Ringingen bei der Marienkapelle Gelegenheit, beides miteinander zu verbinden. Die unter Denkmalschutz stehende Marienkapelle am Friedhof wird ab 11 Uhr morgens geöffnet sein. Dann gibt es die Gelegenheit, die in den Jahren 1762 und 63 entstandenen wertvollen Deckengemälde des Freskenmalers Franz Friedrich Dent zu bewundern, der unter anderem (Bild) die Dorfbewohner, ihren Pfarrer Dekan Bitzenhofer, die Martinskirche und die Ruine auf dem Nähberg festhielt. Bewirtung mit Mittagessen gibt es auf dem Friedhofsparkplatz ab 11.30 Uhr, um 14 Uhr ist eine Andacht in der Kapelle, die der Kirchenchor mitgestaltet und schließlich gibt es Kaffee und Kuchen. Foto: Rapthel-Kieser