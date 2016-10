Burladingen Das Telefon steht nicht mehr still

Burladingen-Killer. Die Asphaltplatten stammen vom Gehweg zwischen Starzeln und Killer, der derzeit abgetragen und erneuert wird. Der Verkehr auf der B 32 funktioniert an dieser Stelle einige Tage mit einer Ampel, die die Straße einseitig sperrt. Das verschafft den Bauarbeitern Platz, den Gehweg zu sanieren. Die abgetragenen Asphaltplatten müssen aber, bevor sie endgültig entsorgt werden, erst einmal ortsnah zwischengelagert werden. "Dazu hat das Bauamt in Burladingen wohl der Baufirma die Genehmigung gegeben, dies in der Verlängerung der Katharinenstraße, auf der Kesslershalde, also auf dem Weg und dem Parkplatz zum Friedhof zu tun. Aber mir hat mal wieder keiner was gesagt", ärgert sich der Ortsvorsteher von Killer.

Derzeit fahren also schwere Laster und Bagger in der Katharinenstraße und der Kesslershalde hin und her. Die alten Asphaltplatten waren zeitweise so abgelegt, dass sie nicht nur am Wegesrand lagerten, sondern auch in die Straßenmitte ragten und die Fahrbahn verengten. Da seien zwei Autos kaum aneinander vorbeigekommen und die Friedhofsbesucher hätten sich auch nicht getraut, wie sonst üblich, dort zu parken. "Und das zu dieser Jahreszeit, wo doch alle ihre Gräber winterfit machen und der Friedhof wirklich stark frequentiert ist", beklagt sich Pfister. Hinzu kam der Verkehr wegen der dort aufgestellten Wertstoffcontainer.

Gerade saniert und nun schon wieder beschädigt