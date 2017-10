Burladingen "Das Prinzip Coop": starke Zuversicht in Zeiten des Umbruchs

Autor und Lindenhof-Intendant Stefan Hallmayer hat über den Pausa-Fabriksaal des in den 1950er-Jahren im Bauhaus-Stil von Manfred Lembruck errichteten Industrieensembles gesagt, er möge ihn deshalb, weil räumlich so ganz andere Projekte möglich seien als oben in Melchingen. Denn die Industrie-Atmosphäre des ehemaligen Fabrikgebäudes stehe in krassem Gegensatz zur eher ländlichen Scheunenspielstätte im Lindenhof.

Das Publikum bekam bei der Premiere weder Komisches noch Leichtes geboten, sondern etwas Experimentelles, auf das es sich einlassen musste. Die Performance haben die fünf Künstler gemeinsam, sozusagen im "Prinzip Coop", auf die Beine gestellt: Es sind Theatermacher Stefan Hallmayer, Komponist Wolfgang Schnitzer, Michael Armingeon, Sven Edler und Steffen Hollenweger.

Schnitzer ist Leiter der Jugendmusikschule in Mössingen, Gitarrenlehrer und Lehrer für neue Medien, ein Spezialist in Sachen computergesteuerter Töne. Er hat mit dem Künstler Michael Armingeon, der Elektrotechnik und Kybernetik studierte, einzigartige Lichtskulpturen schafft und sie in akustische Ereignisse umsetzt, ein perfektes Pedant gefunden.