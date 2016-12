Burladingen "Das ist hässlich": kein Schild und keine Schnellbauhalle

Burladingen-Killer. Der Ortschaftsrat Killer war offensichtlich nicht in Genehmigungslaune. In ihrer jüngsten Sitzung schmetterten die Räte ein Baugesuch für eine Werbetafel ebenso ab wie die Bauvoranfrage zur Errichtung einer Schnellbauhalle mit Tonnendach in der Kirchweilerstraße.