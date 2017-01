Burladingen Burladingen rutscht ins neue Jahr

Burladingen. (eb) 2017 kann kommen. Begrüßt wurde das neue Jahr in Burladingen mit einem prächtigen Feuerwerk, welches den Himmel über der Stadt in eine farbenprächtige, feurige Kulisse verzauberte. Geht es nach dem Feuerwerk, wird 2017 ein tolles, erfolgreiches Jahr – soviel Feuerwerk gab es schon seit längerer Zeit nicht mehr. Aus allen Straßen und Gassen schossen Feuerschweife gen Himmel, um in prächtigen Sternkaskaden zu explodieren, begleitet durch das Stakkato der Böller.