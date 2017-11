Burladingen Braucht Stadt ein drittes Pflegeheim?

Burladingen. Bei der Hauptversammlung des Fördervereins Seniorenzentrum wurden alarmierende Zahlen und Fakten offengelegt. Und die legen nahe, dass weder der Förderverein Seniorenzentrum, noch Verwaltung und Gemeinderat sich auf dem Erreichten ausruhen können. Denn, das Ärztehaus wird zwar einige Tagespflegeplätze für Senioren bieten, das, was die Sozialstation in ihrer Seniorenstube auch bietet, wenn sie Senioren ein paar Stunden tagsüber betreut. Ins Ärztehaus werden Praxen einziehen und eine Apotheke, und es wird barrierefreie Wohnungen geben. Aber es wird eben kein Pflegeheim sein.

Die beiden Pflegeheime, die es gibt, das Haus St. Georg mit seinen 40 Pflegeplätzen und das Haus Fehlatal der Benevit mit seinen 56 Plätzen, sind längst voll. Die Warteliste ist bei beiden lang. "Auch Onstmettingen und Balingen sind komplett ausgelastet", berichtete Pflegedienstleiterin Dina Kljuco die Situation anderer Benevit-Einrichtungen im Landkreis und ließ keine Zweifel daran: "Ein neues Haus mit 100 Plätzen würden wir von heute auf morgen voll kriegen."

Und noch etwas betonte Kljuco: "Ohne Fachkräfte aus dem Ausland geht es nicht." Die Benevit-Gruppe hatte in diesem Jahr ja schon eine Anwerbe-Aktion in Asien gestartet. Rund 70 000 Menschen, die in Baden-Württemberg in Pflegeberufen arbeiten, Krankenhäuser und ambulante Pflegeorganisationen eingerechnet, würden in den kommenden Jahren in Rente gehen – und das bei steigender Zahl Pflegebedürftiger. Kein Wunder, dass der Konkurrenzkampf in der Branche voll entbrannt zu sein scheint.