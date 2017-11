Burladingen Brandstifter entschuldigt sich bei Kindergarten

Burladingen/Hechingen. Den Brief an den Kindergarten verlas der Anwalt des Angeklagten und betonte, dass er seinen Mandanten nicht dazu aufgefordert habe, sondern es seine Idee gewesen sei, den Eltern und dem Kindergartenteam zu schreiben. "Das alles ist nicht zu entschuldigen, aber mir tut das alles wirklich leid", heißt es in dem zweiseitigen, handgeschriebenem Brief, den der Angeklagte schon im Juli an den Gindergarten geschickt hat. Darin beteuert er: "Das mit dem Brand war wirklich nicht mit Absicht." Und: "Ich bin selbst Vater von vier Kindern und weiß, was Sie alle für Arbeit leisten. Als mein Sohn vom Kindergarten entlassen worden ist, hat man uns zum Gespräch eingeladen, und dort zeigte man uns eine Mappe mit Bildern und die ganze Arbeit von unserem Sohn. Das hat uns wirklich stolz gemacht. Das können andere Eltern wegen mir leider nicht mehr sein", heißt es da in säuberlicher Schrift. Er bedauere, dass all die Spielsachen kaputt gegangen, die Kinder getrennt worden seien. "Ich würde liebend gerne beim Aufbau helfen. Rückgängig kann ich das alles leider nicht machen, aber ich werde ihnen mein ganzes Leben lang jährlich 600 Euro in monatlichen Raten überweisen, egal, was mich für eine Strafe erwartet."

Die Strafe soll, geht es nach dem Willen des Staatanwaltes, eine Freiheitsstrafe von insgesamt fünf Jahren und acht Monaten sein. Für den zweiten Mann im Trio, einen 24-Jährigen Albstädter, der "eine führende Position bei Planung und Ausführung" der Taten hatte, beantragte der Staatsanwalt vier Jahre und vier Monate Haft, und für dessen Lebensgefährtin, die als Fahrerin mit dabei gewesen war, eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Es gelte auch zu berücksichtigen, dass durch Einbrüche in Kindergärten und Schulen das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung "massiv beeinträchtigt wurde". Für ihn steht fest: Alle drei Angeklagten sind als Bande unterwegs gewesen. Die Strafen für "Bandendiebstahl" sind härter.

Der Verteidiger der 39-Jährigen Mitangeklagten widersprach dem. Zum einen sei die Beute immer in zwei gleiche Teile geteilt worden. Die Angeklagte sei nicht in die Gebäude mit eingedrungen und ihr Tatbeitrag sei auch nicht erheblich gewesen. Deshalb beantragte er eine Strafe nicht höher als zwei Jahre zur Bewährung, damit die Frau eine Lehre beginnen könne.