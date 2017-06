Burladingen Blasmusik und gute Verpflegung – Markthockete ein Erfolg

Von Samstagabend bis zum Sonntag war Blasmusik im Zelt des Musikvereins Ringingen zwischen Rathaus und Grundschule angesagt. Kein Wunder, dass das Zelt stets gut besucht war und zur Mittagessenszeit am Sonntag schier aus allen Nähten platzte. Als endlich dauerhaft die Sonne vom Himmel schien und es gut mit den Ringingern meinte, konnte sogar noch im Freien "aufgetischt" werden. Diese Gelegenheit nutzten die Gäste gerne, die auch aus den Nachbarorten kamen.

Manch einer verbrachte viele Stunden bei der Markthockete, konnte man doch am Sonntag an den Ständen entlang schlendern, wo Haushaltswaren, Kleidungsstücke, Spielzeug und Süßigkeiten feil geboten wurden. Die Kinder hatten ohnehin ihren Spaß, denn bei trockenem Wetter konnte am Sonntagmittag auch die Hüpfburg genutzt werden.

Musikvereinsvorsitzender Matthias Schuler zeigte sich insgesamt sehr zufrieden. Dass es bei der Markthockete immer mal wieder regnet, auch das habe bereits Tradition, meinte Schuler gelassen. Sonst war das Ringinger Musikvereinsfest auch immer Stempelstelle bei der jährlichen "Tour de Burladingen", die allerdings erst am 2. Juli starten wird. Dennoch konnten sich die Musiker auch ohne die Radler über einen großen Zulauf freuen.