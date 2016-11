Burladingen Bläser und Nikolaus kommen in Halle

Der Seniorennachmittag am ersten Advent in Stetten, ausgerichtet durch den örtlichen Jugendclub, hat eine lange Tradition und ist meist gut besucht. Ortsvorsteher Hans Locher und Oliver Wörz vom Jugendclub Stetten begrüßten die zahlreich erschienenen Seniorinnen und Senioren in der Stettener Festhalle.

Nachdem die Senioren Kaffee und Kuchen zu sich genommen hatten, gab es Besuch durch die Bläserklasse unter der Leitung von Dirigent Robert Hinderer. Sie brachte, einen Tag nach ihrem großen Auftritt beim Jahreskonzert, Advents- und Weihnachtslieder zu Gehör. Gleich im Anschluss daran kam der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und bescherte die Gäste mit Geschenken. Dann zeigte Ortsvorsteher Hans Locher einen Jahresrückblick in Bildern, der Winterimpressionen ebenso beinhaltete wie die Renovierung des Jugendclubs oder die örtliche Fasnet. Am Ende des Tages gab es für alle Anwesenden ein Vesper.