Burladingen Bitte an Harry Ebert: Zurück zur Sacharbeit

Auslöser einer unschönen Debatte war die Frage, wer dem Projektbeirat für das Benevit-Ärztehausprojekt angehören soll. Die Besetzung aus dem Gemeinderat war klar: Klaus Ritt und Dörte Conradi, CDU, Alexander Schülzle und Rosi Steinberg, Freie Wähler. Aber wer wird städtischer Vertreter? "Das wird der Bürgermeister sein", sagte Harry Ebert, und es ging ein hörbares Raunen durch den Saal.

Bekanntlich möchte Investor Kaspar Pfister mit Ebert möglichst wenig zu tun haben, weil ihn dessen AfD-Sympathien ärgern. Und weil man auf Befindlichkeiten eines Mannes, der Millionen investieren will, achten will, sollte der Beirat eine Art Puffer bilden. Und zumindest die Mehrheit des Gemeinderats hatte Harry Ebert auch so verstanden, dass er sich auf diese Lösung einlassen würde.

Nun die Kehrtwende. Ebert meinte dazu:, "Mir erschließt sich eh’ nicht, was der Projektbeirat soll." Entschieden werde dort nichts, er habe nur beratende Funktion. Andererseits aber hält er das Gremium für so wichtig, dass er niemand anderen von der Stadtverwaltung dorthin delegieren will. Dass er hier mal andere Aussagen getroffen habe, stritt er ab. Das habe er auch immer klar so gesagt. Den Räten warf er vor: "Sie wollen das einfach nicht wahrhaben.