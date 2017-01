Burladingen Bisinger Fasnetsbuttons jetzt erhältlich

Bisingen (jw). Mitglieder des Arbeitsausschusses haben sich die Mühe gemacht und limitierte Mengen dieser "Schmuckstücke" in Auftrag gegeben. Die Metallknöpfe sind die Eintrittskarte zum Bisinger Umzug. Das Motiv auf dem Button wechselt von Jahr zu Jahr. Berücksichtigt wurden dabei Jubiläen von Narrenzünften. So waren bisher die Hexen- und Butzenzunft, Kirchamäus, Zigeuner, Maurochen, Gempleswatter sowie als Einzelfigur der Schlössleteufel und Hangagoascht, die Bisinger Daagdieab Lompa und die Wäschweiber auf den Knöpfen vertreten. Hergestellt werden sie von Elmar Sauter aus Bisingen. Wer an einem Button-Tütchen mit den zehn bisher erschienenen Knöpfen interessiert ist, kann sich bei Thorsten Spörl unter Telefon 0173/3 43 05 84 melden.