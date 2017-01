Burladingen Beifallsstürme für Becher-Rhythmus

Die Pause nutze Joachim Dietrich vom Blasmusik-Kreisverband Zollernalb zur Ehrung verdienter Musiker. Für 20 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Anja Dorn die Ehrennadel in Silber, für 30 Jahre mit Gold geehrt wurde Alfred Dorn, für 40 Jahre die Ehrennadel in Gold mit Diamanten: erhielten Robert Faigle, Susanne und Uli Barth und für 50 Jahre besonders ausgezeichnet wurden Meinrad Hirlinger und Norbert Barth.

Der zweite Konzertteil begann mit dem Konzertmarsch "Kaiserin Sissi", dem Popsong "Hey,Soul Sister" oder "Let it Go" aus dem Animationsfilm "die Eiskönigin". Stürmischen Applaus erhielten die Musikerinnen Lea Pfeifer, Isabell Schneider und Lena Barth, die bei "Cup’s" , aus dem Kinofilm Pitch Perfect den Takt durch klatschen und rhythmisches verschieben von Bechern vorgaben. Hier forderte das Publikum lautstark eine Zugabe. Die Glocken der Kühe Elsa und Tamara und Tenorhornklänge läuteten anschließend die Bodenseepolka von Alexander Pfluger ein. Ihrem vor kurzem verstorbenen Musikkameraden Jakob Ott widmeten die Lauchertmusikanten die Polka "Böhmische Liebe", gesungen wurde sie von Lena und Uli Barth. Zum Abschluss ihres großartigen Konzertes, ließen die Musikanten den Florentiner Marsch erklingen, eine Herausforderung, die sie exzellent meisterten. Der starke Beifall wurde mit drei wunderschönen Polkas belohnt.