Burladingen Bei der Harmonie läuft es mehr als rund

Für den neuen Frauenchor habe man im Juni ein Sommerfest organisiert. Mit Philipp Knöpfler als neuem Sänger habe man die Not im ersten Tenor etwas lindern können. Jedoch brauche man nach wie vor Verstärkung. An der Jahresabschlussfeier seien mit Heribert Schöller, Tobias Schuler, Elmar Simmendinger und Frank Schaupp vier Sänger für 20-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt worden.

Neumitglieder gewünscht

Im neuen Vereinsjahr wolle man sich verstärkt der Werbung von neuen Sängern widmen, Mitte Juli wird eine Sommer-Hockete veranstaltet, im September werde man am 80. Killertaltreffen in Hausen teilnehmen und am dritten Adventsonntag soll ein Weihnachtskonzert in der Kirche in Killer stattfinden. Die Entlastung des Vorstands war Formsache.