Burladingen Bauprojekt: Ärztehaus kommt jetzt doch

Dass sich der Gemeinderat so klar für Toleranz und gegen Rassismus ausgesprochen und sich für das Projekt "so verkämpft hat", habe für ihn letztlich den Ausschlag gegeben, den Baustopp jetzt aufzuheben, sagte Pfister gegenüber Medienvertretern.

Derzeit beschäftige sein Unternehmen bereits Mitarbeiter aus 45 Nationen, auch laufe gerade in Manila auf den Philippinen ein Einstellungsverfahren für 30 neue Fachkräfte. Denn Pflegefachkräfte seien trotz aller Bemühungen in Deutschland fast nicht mehr zu bekommen, sagt Pfister. Er betreibt in fünf Bundesländern an 30 Standorten Wohnheime, Hausgemeinschaften und Tagespflegeplätze für Senioren.