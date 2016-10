Burladingen Baugelände für Gesundheitszentrum noch im Winterschlaf

Fünf Jahre lang haben die Stadtväter geplant, Häuser aufgekauft, sich beraten lassen, diskutiert, und nach Investoren gesucht. Erst mit dem Einstieg der BeneVit des Ringingers Kaspar Pfister zeichnete sich dann eine Lösung ab, mit der auch die Mehrheit des Gemeinderates einverstanden war.

Vor der Sommerpause war es dann soweit: Am 15. Juni versammelte sich die Fraktionsspitzen, die stellvertretenden Bürgermeister und die Verwaltungsspitze im Rathaus, als BeneVit-Chef Kaspar Pfister im Büro von Bürgermeister Harry Ebert den Bauantrag für das Ärztehaus am Rathausplatz unterschrieb. Damit war der Spatenstich in greifbare Nähe gerückt.

Das Bauamt war dann die erste Behörde, die den Antrag bearbeitete, danach ging das Mega-Projekt auf die Schreibtische der zuständigen Behörden im Landratsamt. "Wenn es schnell geht, dann kann der Spatenstich vielleicht schon Ende August, Anfang September erfolgen", hatte der Rathauschef bei der Zusammenkunft im Juli noch gehofft. Daraus ist nichts geworden. Vor allem die Urlaubszeit und die Handwerkerferien haben allzu optimistischen Erwartungen wohl dann doch einen Strich durch die Rechnung gemacht.