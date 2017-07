Burladingen Bambinis behalten Pokal zu Hause auf dem Heilenberg

Neben den vielen Nachwuchskickern waren auch Eltern, Geschwister und Großeltern der Einladung nachgekommen. Bei herrlichem Wetter glich das Sportgelände mit seinen verschiedenen Zelten und den vielen Sonnenschirmen einem Volksfest. Der FC sorgte mit kühlen Getränken und Roten vom Grill für das leibliche Wohl.

Am Spätnachmittag konnte dann Organisator Fritz die Siegerehrung vornehmen. Bei den F-Junioren konnte sich der TSV Harthausen unter zehn Mannschaften vor dem FC Engstingen, der SGM Stetten/Salmendingen/Melchingen und dem TSV Trochtelfingen die Krone aufsetzen. Bei den Bambinis setzten sich am Ende die Gastgeber vor dem FC Wessingen, dem FC Sonnenbühl und dem FC 07 Hechingen an die Spitze des 20 Mannschaften starken Feldes.