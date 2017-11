Burladingen Autofahrer muss niesen: Unfall

Der Mann war auf der Bundesstraße von Jungingen nach Killer unterwegs, als er niesen musste. Anschließend suchte er ein Taschentuch. Dadurch abgelenkt geriet er zuerst auf die Gegenfahrbahn, auf der Höhe des Ortsschilds von Killer in den Grünstreifen und prallte schließlich gegen eine Gartenmauer.

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto des 58-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Der Mann blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro, an der Mauer wird der Schaden auf 2000 Euro geschätzt.