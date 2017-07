Burladingen Aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt

Wahrscheinlich gab es schon im Jahr 650 nach Christus eine erste Kirche an derselben Stelle. Das bei Ausgrabungen im Jahr 1982 entdeckte Steinkistengrab wurde auf diese Zeit datiert. Drei Vorgängerkirchen an derselben Stelle sind laut Rieber anhand der Fundamente belegt. Jedoch gibt es aus dieser Zeit kaum Unterlagen. Gerne hätten die Frauen erfahren, wer in den Steinkistengräbern seine letzte Ruhe gefunden hat, doch mangels Dokumentation bleibt viel Raum für Spekulationen.

Sicher ist, dass die heutige Georgskirche 1770 vom Haigerlocher Baumeister Christian Großbayer errichtet wurde. Die Decken und Wände hat Franz Ferdinand Dent kunstvoll bemalt, erläuterte Franz Rieber. Szenen wie "Jesus am Ölberg", "Kreuzabnahme Christi" oder die "Verklärung Christi auf dem Berge Tabor" bescherten den interessierten Besucherinnen beinahe eine Genickstarre, so viel gab es auf den prachtvollen Deckengemälden zu entdecken. Zeitweise hat man noch zusätzliche Emporen eingebaut, um in der Kirche alle Katholiken aufnehmen zu können. Bis im Jahr 1933 die Fideliskirche errichtet wurde und die Georgskirche langsam in Vergessenheit geriet. Vereinzelt wurden in den 1960er-Jahren noch Gottesdienste abgehalten, wie sich Franz Rieber erinnert.

Aus dem Dornröschenschlaf wurde die schöne Georgskirche von einem weitsichtigen Bürgermeister geholt. Peter Höhnle erkannte in den 1970er-Jahren den Wert des Gebäudes und schaltete das Denkmalschutzamt ein. Ein Segen, wie sich heute alle einig sind, denn viele sakrale Bauten wurden damals abgerissen. Zumal das Gebäude beim großen Erdbeben im Jahr 1978 stark beschädigt worden war.

Anfang der 1980er-Jahre wurde mit der umfassenden Renovierung begonnen. Um die notwendigen Gelder aufzubringen, formierte sich ein Förderverein im Jahr 1984, der zwischenzeitlich schon 260 000 Euro zur 1,4 Millionen Euro teuren Sanierung beigetragen hat. "Wir erfahren große Unterstützung aus der Bevölkerung", ist Vorsitzender Rieber dankbar. Er freut sich auch, dass die Kirche am Jakobsweg liegt und von vielen Pilgern besucht wird. Außerdem finden regelmäßig Konzerte und Hochzeiten und in den Sommermonaten sogar 14-tägig Gottesdienste in der Georgskirche statt. Die Kirche ist übrigens täglich für Besucher und Kirchgänger geöffnet. Und das freute die Teilnehmerinnen des Burladinger Frauentreffs noch am meisten: offene Kirchentüren.