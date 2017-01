Calw Aus dem Führungsduo ist ein Dreigestirn geworden

Kollege Markus Rühle sieht außerdem in der Ernennung Kobers eine weitere Stärkung für die Region. "Das kommt unseren Kunden mit ihren langjährigen Verbindungen zu uns zugute", unterstrich er und wies auf die zahlreichen Qualifikationen und Fortbildungen hin, die der junge Kollege absolviert hat.

Aus einem Handwerksbetrieb kommend, hat Kober in der Betreuung von Gewerbetreibenden sein Steckenpferd gefunden. "Hinter jedem Unternehmen steht eine ganz individuelle Familiengeschichte, der ich auf Augenhöhe begegne, um für Personen wie auch Sachgebiete ein zugeschnittenes Gesamtpaket anbieten zu können", erläuterte der frisch gebackene Leiter der Gebietsdirektion.

Während der beruflichen Laufbahn Kobers ist das Team der SV in Calw von fünf auf 16 Mitarbeiter. gewachsen. "Schon kurz nach meiner Ausbildung habe ich euch gesagt, dass ich irgendwann mal euer Chef bin. Dass es aber so schnell geht, überrascht auch mich", sagte Kober schließlich zu seinen Kollegen und stieß mit ihnen an.