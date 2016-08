Burladingen Aus dem "Calwer Kult" ist das "KULTur"-Bier geworden

Traditionell hergestellt

Hergestellt wird es traditionell nach dem Reinheitsgebot von 1516. Es besteht aus 40 Prozent Bier und 60 Prozent naturtrüber Zitronen-Limonade. Nur gebraut wird es in Altburg nicht. Mit der Brauherrlichkeit ist es hier und auch in der Stadt Calw längst vorbei. 1850 hat es in der Stadt tatsächlich 14 Brauereien gegeben, die erste wurde schon 1608 erwähnt. Die Produktion des "Calwer KULTur No. 2" wurde, wie auch schon die von "Calwer KULTur No. 1" nach Neustetten-Remmingsheim in den Kreis Tübingen vergeben.

"Lange haben wir nach einem Haus gesucht, das zu unserer eigenen Philosophie, zum Qualitätsanspruch und der gewollten Regionalität passt. Und so sind wir bei dieser Brauerei gelandet", so Pfrommer. Sein Haus stehe für Tradition und Zukunft. Aus dieser Philosophie heraus sei überhaupt erst der Gedanke entstanden, ein eigenes Bier nach dem Motto "aus der Region für die Region‹" brauen zu lassen.