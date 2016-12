Burladingen Auf Jäger Josef Musler wartet ein Tandemflug

So zahlreich wie schon lange nicht mehr fanden sich die Mitglieder im Café Abele in Starzeln ein, um das vergangene Flugjahr gemeinsam Revue passieren zu lassen. Der Vorsitzende Norbert Hein sagte, 2016 sei kein gewöhnliches Jahr für den DGFC gewesen. Er erwähnte vorneweg das 40. Vereinsjubiläum, das der Verein im Juli über zwei Tage hinweg am Landeplatz und in der Luft feierte.

Für ihr besonderes Engagement erhielten die Mitglieder Uwe Sommer, Alexander Koch und die Tandempiloten Michael Ritter und Herbert Götz ein kleines Geschenk. Ein weiterer Höhepunkt im Jahresverlauf, wenn nicht gar der Vereinsgeschichte, sei der Wandel in Bezug auf die Flugzeiten an der Schnaithalde gewesen. Hein lobte die Vorarbeit seines Vorgängers Thomas Wittner, der bereits im Vorfeld den Grundstein für diese Veränderung gelegt hatte. So seien aus eher kritischen Beziehungen zu den Waidmännern teilweise richtige Freundschaften entstanden.

Die anwesenden Mitglieder zeigten sich sichtlich erleichtert über die Beendigung des langjährigen Streitthemas und freuten sich bereits auf die Einladung der Jäger zu einem geselligen Tag im Schützenhaus von Hausen. Der versprochene Tandemflug für den Starzelner Jäger Josef Musler soll im Frühjahr über dem Killertal stattfinden.