Burladingen Auf der Suche nach der Wiege der Kultur

Nach einem Ausflug in die Höhle "Hohler Fels" mit Grabungsleiter Nicholas Conard im Sommer 2016 war Intendant Stefan Hallmayer vom Theater Lindenhof klar: "Zur Kulturgeschichte und den Zeugnissen auf der Schwäbischen Alb müssen wir ein Stück machen."

Entwickelt wird das Stück vom Ensemblemitglied des Lindenhof-Theaters Gerd Plankenhorn, der auch schon bei "Spätzle mit Soß" und "Rennfahrer Bieberle" den Schwaben und seine Geschichte mit viel Humor in Szene gesetzt hat.

Schon früh ist er mit dem Mitarbeiter des Urgeschichtlichen Museums (urmu) in Blaubeuren, Johannes Wiedmann, in Kontakt egtreten, der sich intensiv mit dem Leben der frühen modernen Menschen beschäftigt hat. Wie wohnten die Menschen damals? Nur in Höhlen, oder auch in Zelten aus Fell? Wie haben sie gekocht? Was haben sie gegessen? Warum haben sie Kunstwerke geschaffen? All diesen Fragen versuchen die Mitarbeiter im urmu in enger Kooperation mit Wissenschaftlern der Universität Tübingen auf den Grund zu gehen. Viele Themen haben Eingang in das neue Stück gefunden. Somit kann man auf sehr unterhaltende Weise Interessantes über die frühe Kulturgeschichte erfahren. Für Buch und Regie zeichnet Gerd Plankenhorn, für die Produktionsleitung Heidrun Tassinger verantwortlich. Die musikalische Leitung hat Susanne Hinkelbein.

Es spielen Bernhard Hurm (Schäufele) sowie Christian Dähn/Joachim Gröschel (Musiker). Premiere ist am Donnerstag, 2. März, um 20 Uhr. Weitere Termine sind am Sonntag, 5. März, 17 Uhr, sowie am Freitag, 10. März, 20 Uhr.

Karten gibt es beim Theater Lindenhof, Telefon 07126/ 92 93 94 sowie online unter karten@theater-lindenhof.de.