Burladingen Auf der Spur von Ritter Affenschmalz

Los geht‘s am kommenden Samstag, 30. September. Tour 1 führt zur Vorderen Falkenburg, zur Hinteren Falkenburg, zur Hochwacht und zum Gottfried, allesamt Burgstellen auf Burladinger Kernstadt-Markung. Treffpunkt für die rund dreistündige Tour ist um 14 Uhr bei der ehemaligen Bergwirtschaft zwischen Burladingen und Stetten. Wer möchte, kann anschließend zur Einkehr und Diskussion in den Gasthof "Zoller" mitkommen.

Eine Woche später, am Samstag, 7. Oktober, führt Tour 2 ins Killertal. In Hausen besuchen die Wanderer Burg Azilun und das örtliche Heimatmuseum, in Killer anschließend die abgegangene Wasserburg, von der Reste im Kirchturm in Killer zu sehen sind. Einkehr und Diskussion sind danach im Peitschenmuseum. Gewandert wird abermals von 14 bis 17 Uhr. Treffpunkt ist beim Stadion Tiefental in Burladingen.

Die dritte Tour führt zu drei Burgen rund um Ringingen

Tour 3 führt am Samstag, 28. Oktober, nach Ringingen. Dort gibt es zu sehen, was von den Burgen Ringelstein (Aloisschlößle), Hohenringingen und Eineck übrig blieb. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Parkplatz der Burg Hohenringingen (am Ortseingang aus Richtung Burladingen). Nach drei Stunden geht’s zum Abschluss in den Ringinger "Hirsch". Die Volkshochschule weist darauf hin, dass für alle Burgentouren die Anfahrt und Fahrten zwischen den Burgen mit dem eigenen Auto beziehungsweise in Fahrgemeinschaften zu bewältigen sind. Streckenweise muss gewandert werden, die Touren sind also nicht für gehbehinderte Menschen geeignet.

Weitere Informationen: Anmeldungen sind erforderlich bei der VHS Burladingen, Telefon 07475/892-160 oder online unter www.vhsburladingen.de. Die Kursgebühr beträgt pro Termin vier Euro.