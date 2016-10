Burladingen Auf der kleinsten Schiene angefangen

Burladingen. Der CDU Stadtverband bestätigte dies gestern in einer Pressemitteilung. Hammermeister könnte in der nächsten Gemeinderatssitzung im November bereits vereidigt werden. Er hatte vor zwei Jahren zusammen mit der damals 19-Jährigen Laura Herrmann auf der Liste der Christdemokraten für den Gemeinderat kandidiert. Während Herrmann bei den Kommunalwahlen der Sprung ins Gremium auf Anhieb gelang, kommt Hammermeister jetzt als Nachrücker zum Zuge.

Jörg Hammermeister engagierte sich bereits in jungen Jahren. An seiner Burladinger Schule war er bereits Klassensprecher, wurde 2007, damals war er 16 Jahre alt, ins Burladinger Jugendparlament gewählt. Er ist seit 2011 Mitglied der Jungen Union, trat bald danach auch in die CDU ein. "Wir haben auf der kleinsten Schiene angefangen, Politik zu machen", sagte er einmal in einem Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten über sich und seine Mitstreiterin Laura Herrmann.

Lange im Jupa aktiv