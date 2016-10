Burladingen Auf dem Stundenplan steht gesunde Ernährung

Vitaminreiche und leckere Snacks

Die Ernährungsberaterin Kornelia Meier stellte im Rahmen der Fruchtschule unter dem Motto "Fünf am Tag" den Schülern verschiedene vitaminreiche und leckere Snacks vor. Die Kinder lernten, dass eine tägliche Ernährung mit fünf solcher Frische-Happen gesund und lecker sein kann.

Die Grundschule Burladingen hatte sich für die Teilnahme an der Aktion beworben. Sie ist eine von 200 Schulen, die im Laufe des aktuellen Schuljahres besucht werden. Im Unterricht lernten die Kinder Apfel, Birne, Rosenkohl, Sellerie und Co. kennen und bekamen Tipps, wie sie die Energiespender einfach in den eigenen Tagesablauf integrieren können. Anhand eines selbst zubereiteten Birnen-Heidelbeer-Smoothies wurde versucht, den Schülern klarzumachen, dass gesund zu essen einfach und lecker zugleich sein kann. Zum Abschluss bekam jedes Kind noch ein "Diplom" sowie eine Tasche mit Vesperdose ausgehändigt.