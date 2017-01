Burladingen Arnold hinterlässt tiefe Fußspuren

Welchen hohen Stellenwert die Bevölkerung dem Geschehen im Ort zumisst, zeigte sich auch an der Besucherzahl in der Halle. Rund 80 Ringinger waren gekommen, mehr als erwartet, ein Teil musste an den Bistrotischen stehend dem Jahresrückblick von Ortsvorsteher Dieter Arnold folgen. Er präsentierte eine umfangreiche Bildershow, die nicht nur die Kommunalpolitik, sondern auch das dörfliche Leben umfasste. Da fanden sich die Fortschritte der Arbeiten zur Sanierung der Turn- und Festhalle neben dem Geburtstag der ältesten Einwohnerin, die Aktivitäten der Narrhalla in der fünften Jahreszeit bis hin zur Wildsaustrecke der Jäger.

Nicht zu vermeiden sei der Abbau der beiden Geldautomaten am Ort gewesen, blickte der Ortsvorsteher zurück. Der Ortschaftsrat lote zur Zeit Möglichkeiten aus, um hier Abhilfe zu schaffen. Weitere Themen waren die Umgestaltung des Friedhofs, der Umleitungsverkehr, die Neuordnung des Ortsarchivs, die Vereinsfeste bis hin zu der Zuschussbeantragung für die Renovierung der Kapelle. Vielleicht klappe es in diesem Jahr mit der Fortführung der Arbeiten. Auch statistisch gesehen laufe es für Ringingen gut, es bestehe die Aussicht, dass der Ort größter Stadtteil Burladingens werde.

Das Fazit Arnolds: "Ringingen ist, von manchen belächelt, ein gut funktionierendes Bergdorf, in dem alle an einem Strang ziehen." Es werde "au bruddlet", aber man sei sich einig, und es gehe vorwärts. Sein Entschluss aufzuhören, sei ihm schwer gefallen, so Arnold.

Offiziell verabschiedet werden soll Arnold nach dem Willen des Ortschaftsrates bei der Einweihung der renovierten Turn- und Festhalle, für die er sich so engagiert eingesetzt habe, hieß es. Die Einweihung soll Krönung seiner erfolgreichen Arbeit sein.