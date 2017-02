Burladingen Anlage auf "Häule" findet Anerkennung

Burladingen-Melchingen. Das erste Sommerfest auf dem "Häule" sei trotz des schlechten Wetters ein Erfolg gewesen, blickte Vogel in seinem Jahresbericht zurück. Schließlich wollte man die fertiggestellte Anlage der Bevölkerung präsentieren. Die dabei angebotene Kräuterwanderung mit Hannegret Bausinger wurde sehr gut angenommen, die Baumfachwarte waren beim Fest gefragte Leute. Die Anlage auf dem "Häule" erhalte auch von anderen Obst- und Gartenbauvereinen im Zollernalbkreis viel Anerkennung. Deshalb werde das Augenmerk jetzt verstärkt auf die Pflege gerichtet. In diesem Jahr wird zusätzlich eine Blumenwiese eingesät, um den Bienenflug zu fördern.

Mit der Obsternte war Vogel zufrieden, nun sei man am überlegen, ob der Apfelsaft mit anderen Obstsorten gemischt werden solle, um das Angebot attraktiver zu machen. Für die Photovoltaik- Anlage wurden neue Batterien angeschafft, so dass die Stromversorgung der Hütte jetzt wieder sichergestellt ist. Erfreut zeigte sich Vogel, dass zu den drei Baumfachwarten Wolfgang Kraft, Josef Maichle und Hubert Hirlinger noch Willi Maichle und Hayno Pfahler dazukommen. Diese beiden befinden sich derzeit in der Ausbildung. Leider, berichtete Vogel weiter, sei es für den Verein sehr schwierig, junge Menschen für den Verein zu begeistern, da sich viele erst später für den Obst- und Gartenbau interessierten.

Hayno Pfahler ließ die einzelnen Aktivitäten detailliert Revue passieren, und Kassierer Josef Maichle vermeldete trotz größerer Investitionen einen guten Kassenstand. Die beiden Kassenprüfer Helmut Heinrich und Max Egon Viesel bescheinigten Maichle eine lückenlose und ordentliche Kassenführung. Baumfachwart Wolfgang Kraft führte aus, in welchen Gewannen der Verein Pflegearbeiten ausführt. In diesem Jahr soll ein Schnittkurs angeboten werden.