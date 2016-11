Burladingen Amtsblatt-Affäre: TSV bezieht Stellung

Weiter schreibt der Vorstand des Vereins: "Wir distanzieren uns klar von abwertenden und diskriminierenden Äußerungen, wie sie uns immer wieder im Programm und in öffentlichen Äußerungen der AfD entgegenkommen. Eine Grundhaltung der Abwertung und Diskriminierung sehen wir als Angriff auf das Wesen unseres Sports, wie auf das Wesen eines gedeihlichen Miteinanders in unserer Stadt.

Die Würde des Menschen ist für uns unantastbar, Achtung und Respekt sind unteilbar. Respekt ist für uns nicht nur ein Werbespot, ausgestrahlt vor einem Fußballspiel, sondern ein lebendiger Anspruch, der das Miteinander in unserem Verein, zwischen den Abteilungen und in jedem Wettkampf prägt. Sportliche Grundhaltung, Offenheit, Solidarität und Fairness sind Grundwerte, die wir in unserer Kinder- und Jugendarbeit Tag für Tag zu vermitteln suchen, weil davon die Zukunft unseres Vereins abhängt: sich vor und nach dem Wettkampf als Zeichen des Respekts die Hand reichen; Achtung vor jeglicher besonderen persönlichen Leistung im Wettkampf; Freundschaft und Kameradschaft danach; all das ist gelebter Ausdruck unserer Grundhaltung."

Abschließend heißt es: "Zusammen mit allen, die diese Grundeinstellung teilen, sehen wir uns als lebendige Mitte von Burladingen."