Burladingen Amtsblatt-Affäre: Handelt Bürgermeister unrechtmäßig?

Die Chance, sich für oder gegen dieses Ansinnen der Freien Wähler zu entscheiden hatten die Räte allerdings nicht. Ebert entschied: „Das bleibt, wie es ist.“ Danach hielt der Rathauschef einen rund 15-minütigen Monolog, der bei einigen der Gemeinderäte Kopfschütteln und Kommentare hinter vorgehaltener Hand hervorrief. Dass beim Besuch eines AfD-Abgeordneten das Thema Asyl zur Sprache käme, verstehe sich doch von selbst. Er kenne nicht einen Bürgermeister im Zollernalbkreis, der nicht froh gewesen sei über das LEA-Privileg, das bedeutet habe, dass andere Städte keine oder nur sehr wenig Asylbewerber hätten unterbringen müssen. Und die Verbitterung und den Neid mancher Bürger, denen man ständig erzählt habe, für was kein Geld da sei, während auf einmal Milliardenbeträge für Flüchtlinge locker gemacht würden, müsse man verstehen. In Amerika sei jetzt einer Präsident geworden, der eben mal gewagt habe zu sagen, was Sache ist. Das nehme er auch für sich in Anspruch. "Ich habe gewusst, dass es Ärger geben wird", räumte Harry Ebert über den Text im Amtsblatt ein. Und: "Ich würde es wieder tun."

Protestiert hätten vor allem die "Reflexbeisser" und "Dauerempörten". Zudem stimme es nicht, dass er im Internet auf seinem Facebookprofil ein Like für die Seite "Ich bin stolz, deutsch zu sein" verteilt hätte, er hätte lediglich den Beitrag eines Freundes, der einen Artikel von dieser Seite gepostet habe, geliked. Auch hätte er den CDU-Rat Friedemann Mutschler bei seinem Bemühen um die Einrichtung eines Tafelladens keineswegs "abblitzen lassen", sondern sogar die Unterstützung der Stadtverwaltung zugesichert. "Ich würde gerne das Wort Lügenpresse in den Mund nehmen", kommentierte der Rathauschef die Berichterstattung. Er habe viel Zustimmung und Zuspruch für seine Äußerungen erhalten, eben von all jenen, die sich nicht trauen zu sagen, was sie denken, weil sie Angst hätten, in eine bestimmte Ecke gedrängt und in den Medien vorgeführt zu werden. "Und jetzt muss ich ihnen abschließend noch eine Beichte ablegen und mich entschuldigen, denn der nächste Skandal droht: Heute stand Zigeunergeschnetzeltes auf der Tageskarte im Kesselhaus. Ich habe es bestellt und es hat mir sehr geschmeckt."