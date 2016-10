Burladingen Amtsblatt-Affäre: Bürgermeister gerät ins Kreuzfeuer

Und genau das tut der ins Kreuzfeuer geratene Ebert. In einem seiner beiden auf Facebook eingestellten Profile rechtfertigt er sich für den Flirt mit der AfD. Er attestiert: "Tja Freunde, endlich mal was los hier" und wirft die Frage auf: "Was habe ich denn gemacht?"

Dass er den AfD-Landtagsabgeordneten Hans Peter Stauch aus Böblingen im Rathaus empfangen habe, sei etwas, was es zuvor genauso auch mit Abgeordneten der CDU, SPD, und FDP gegeben habe.

Zwar versichert der ein oder andere Burladinger seinem nach rechts gerutschten Bürgermeister, er mache es richtig. Ebert muss aber auf seinem Profil und in der Online-Diskussion beim Schwarzwälder Boten auch viel Kritik einstecken. So sagt Jörg Hugendubel: "Für mich als Christ ist die Diskussion sehr beschämend. Ich wünsche allen, dass sich die Türen öffnen, wenn sie einmal in Not geraten." Dennis Mauch meint: "So ist das mit den parteilosen und unabhängigen Bürgermeistern, man weiß nie was man wirklich bekommt. Im Fall von Burladingen eben einen AfDler. Gut, bei über 20 Prozent AfD bei der letzten Landtagswahl wundert das auch nicht."

Landratsamt will Aussagen prüfen und Zahlen klarstellen

Und Andreas Wilhelm kommentiert: "Als Bürgermeister hat man eine Vorbildfunktion. Er prägt ja eine Gemeinde und schadet den ansässigen Unternehmen, zum Beispiel Trigema. Und normalerweise wäre er nicht mehr tragbar in diesem Amt." Und Luka Katic postet: "Alles gesagt. Als BWLr stände ich aus finanzwirtschaftlicher Lage eventuell hinter ihnen. Als Mensch aber distanziere ich mich von Menschen wie ihnen. Denken sie mal an Leben, nicht an Cent-Beträge."

Wie die Sprecherin des Zollernalb-Landratsamts sagt, wird auch ihre Behörde auf den Ebertschen Beitrag im Amtsblatt reagieren. "Und wir werden einige Sachverhalte, etwa die Bemerkung über die angebliche Vollpension für junge Flüchtlinge in Hechingen, mit Ebert klären. Es gehe auch darum, "Zahlen klarzustellen".