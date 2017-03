Burladingen Alois Pfister schon seit 80 Jahren bei den Kleintierzüchtern

Vorsitzender Ralf Hackmann berichtete, dass der Verein derzeit 73 Mitglieder hat, von denen 49 Aktive sind. Hinzukommen elf Jugendliche und 13 Ehrenmitglieder. Im Mittelpunkt des vergangenen Jahres habe der Bau des Lagers gestanden. Seit August wurden 34 Arbeitseinsätze mit knapp 400 Stunden geleistet. Hackmann berichtete auch über die Fasnetsgruppe "Häsle-Hüpf", die den Kleintierzuchtverein weit über die Stadt hinaus bekannt mache. Hervorragend laufe die Zusammenarbeit mit dem Nachbarverein in Gauselfingen.

Schriftführer Dennis Neufeld, der einen Rückblick auf das Jahr gab, teilte mit, dass er aus beruflichen Gründen das Amt des Schriftführers niederlegt. Kassierer Günther Lotzer erklärte den gesunkenen Kassenstand mit dem Bauprojekt. Die Kassenprüfer Manfred Dummer und Alexander Weber lobten seine Arbeit.

Jugendleiterin Anita Lotzer sprach von acht Jugendlichen in der Gruppe, wobei nur einer Jungzüchter sei. An der Fasnet seien Jungmitglieder bei den Umzügen zahlreich vertreten gewesen. Den Nachwuchssorgen wolle sie durch Aktionen an Kindergärten und der Grundschule entgegenwirken. Die Brauchtumsvorsitzende Pia Hartnegg erinnerte an die Fasnetsaktivitäten der Gruppe mit 38 Hästrägern, darunter acht Kinder. Nach der Entlastung wurde Joachim Knuth als Nachfolger von Schriftführer Dennis Neufeld gewählt. Dessen Beisitzeramt übernimmt Markus Dehmer. Höhepunkt bei den Ehrungen: die Auszeichnung für 80 Jahre Mitgliedschaft von Alois Pfister. Er erhielt eine Urkunde und einen Geschenkkorb. Thomas Vosseler, Joachim Knuth und Fabian Knuth müssen bis zu so einer Ehrung noch warten. Sie wurden für zehn Jahre geehrt.