Burladingen "Alle im Jupa sind Hoffnungsträger"

Herr Heß, eine Sozialforschungsstudie bezeichnet die heutigen Jugendlichen als "Generation Mainstream", wenig rebellisch, verhaftet in der Mitte der Gesellschaft, aber mit einem Wertekanon, in dem Freiheit, Toleranz und Soziales eine große Rolle spielen. Ist das auch ihre Erfahrung in Burladingen?

Das kann ich bestätigen. Aus meiner eigenen Schulzeit kenne ich sehr leidenschaftlich geführte Auseinandersetzungen zwischen der Juso-Gruppe, eher konservativen Schülern und den damals noch neuen "Ökos". Übrigens wurde auch uns beim Abiball von einem 68er-Lehrer nachgesagt, wir seien "satt und unpolitisch". Jugendliche wünschen sich heute mehrheitlich nicht den großen gesellschaftlichen Umbruch, wohl aber Veränderungen. Trotz Wohlstand nehmen die Kinder wahr, dass es nicht allen gleich gut geht. Die Armut und das Leid der Welt klopft mit den Flüchtlingen an unsere Türen, das Thema dominiert Wahlen und Medien. Kinder und Jugendliche sind da nicht blind und wünschen sich eine bessere und gerechtere Welt. Es wäre schlimm, wenn es anders wäre.

Ist in Zeiten von Parteienverdruss, Online-Petitionen und Bürgerbeteiligung per Mausklick ein Jugendparlament noch die richtige Form, junge Menschen an die Demokratie heranzuführen?