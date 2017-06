Burladingen/Albstadt Sanierung der K 7102 bis zum 16. Juni

Die Sanierungsmaßnahmen an dieser so wichtigen Gemeindeverbindungsstraße, der K 7102, so versichert das Landratsamt auf Anfrage, seien bislang im Zeitplan. Sie könnten, wenn das Wetter weiterhin mitmacht, bis Freitag, 16. Juni, beendet sein. Die Arbeiten, die derzeit an dieser kürzesten Verkehrsader zwischen den Schwester-Städten Burladingen und Albstadt ausgeführt werden, können nur gemacht werden, wenn die Straße voll und nicht nur halbseitig gesperrt ist.

Diese Kurzverbindung führt von Albstadt über Bitz kommend auf der Landesstraße 449 vorbei am Flugplatz Degerfeld und dann über den Weiler Hermannsdorf Richtung Burladingen.

Im Schnitt sind es über 1900 Fahrzeuge, an Werktagen bis zu 2700, die über diese Straße rollen. Das hat eine Verkehrszählung des Landratsamtes vor rund zwei Jahren einmal ergeben. Grund genug die Straße, die in Teilen durch den Gemeindewald und vorbei an Wiesen und Feldern führt, in guten Zustand zu bringen und sie so sicher wie möglich zu machen.