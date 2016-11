Burladingen Alboffensive fordert Eberts Rücktritt

Burladingen. Wegen seines Flirts mit der AfD und seinen rechtsnationalen Äußerungen im Burladinger Amtsblatt bekommt Bürgermeister Harry Ebert immer noch scharfen Gegenwind. Die "Alboffensive – kein brauner Albt(r)aum" fordert jetzt seinen Rücktritt. Zuvor hatten Bürger bereits in Leserbriefen ein Amtsenthebungsverfahren oder eine Dienstaufsichtsbeschwerde gefordert. In der jüngsten Ausgabe des Burladinger Amtsblatts erscheint auf Seite elf die Stellungnahme der Freien Wähler zu dem Vorgang. Dem Besuch des AfD-Landtagsabgeordneten Hans Peter Stauch hatte Ebert in der vorangegangenen Ausgabe des Amtsblatts auf Seite drei breiten Raum eingeräumt.