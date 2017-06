Burladingen Ärztehaus kommt – aber wer zieht ein?

Auf die Bitten um Fristverlängerung seitens des Investors Kaspar Pfister hat sie bislang nicht reagiert: Die Onkologin, Palliativmedizinerin und Hämatologin ist an ihren alten Vertrag nicht mehr gebunden. Denn der sah vor, dass die Vereinbarung hinfällig wird, sollte im Juni nicht mit dem Bau begonnen werden, was nicht der Fall sein wird.

Auch der Logopäde Sebastian Seltmann weiß nicht, ob er mit seiner Burladinger Niederlassung noch ins Zentrum am Rathausplatz einziehen will. Auch er hat einen Vertrag unterschrieben, gibt aber zu bedenken, dass den möglichen Mietern die Fertigstellung mal für dieses Jahr in Aussicht gestellt worden war.

Trotzdem: Mit dem Erdaushub will die Benevit Ende Juli beginnen. Die Pfahlgründung soll im August erfolgen und spätestens im Monat September soll mit dem Rohbau des "Zentrums am Rathausplatz", wie es in den Benevit-Plänen genannt wird, angefangen werden, erläutert Kaspar Pfister.