Burladingen Abriss: der fromme Wunsch

Dass diese Idee solange ein frommer Wunsch bleiben wird, wie der Preis der Immobilie bei 100 000 Euro oder noch höher liegt, das ist allen bewusst. Vor noch nicht allzu langer Zeit war aber genau das der Preis, für den die Besitzer ihr dreistöckiges Haus ausgeschrieben hatten. Für Parkplätze viel zu teuer. Und: die Stadt würde einen Präzedenzfall schaffen, mit dem der Stadtsäckel schnell an den Rand des Vertretbaren geriet.

Denn wie gesagt, jeder Teilort und auch der Burladinger Stadtkern haben einige dieser privaten Immobilien, meist unbewohnt, bei denen nichts vorwärts geht und nichts zurück.

Der spektakulärste Fall in Ringingen – auch da schräg gegenüber der Kirche – führte sogar bis zu Verkehrsgefährdung, weil Bauteile auf die Kreisstraße fielen. Doch selbst dieser Fall konnte, wegen rechtlicher Probleme den Eigentümer fest zu nageln, bislang nicht gelöst werden.

Der Ortschaftsrat in Killer will trotzdem dran bleiben an der Diskussion um seine auffälligste Problemimmobile. Fromme Wünsche, zumal so nahe an der Kirche, muss man auch mal äußern dürfen.