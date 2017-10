Burladingen 800 Euro Strafe für sexuellen Missbrauch

Danach habe er sich bei der Jugendlichen entschuldigt und in der Folge den Kontakt abgebrochen. Die damals 13-Jährige hatte in mehreren Vernehmungen bei der Polizei bestätigt, dass die Initiative von ihr ausgegangen sei, die Richterin verlas auf Aufforderung des Verteidigers in der Verhandlung entsprechende Protokolle.

Dem sexuellen Kontakt waren zahlreiche Whats-App-Chats voraus gegangen, zum Teil mit deutlich sexuellem Inhalt. Der Angeklagte hatte dies nach eigenen Angaben als "Spaß" betrachtet und die Nachrichten mit Lach-Smileys versehen. Eine Dreizehnjährige fasse dies aber womöglich ganz anders auf, warf Richterin Schilling ihm vor. Das Mädchen sei nach eigenen Angaben in den Jungen verliebt gewesen, und er habe sexuelles Interesse signalisiert.

Daher blieb es beim Straftatbestand des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Staatsanwalt Weyl plädierte auf einen minderschweren Fall, da das Opfer beinahe 14 Jahre alt war, der damals 20-jährige Angeklagte aber gewisse Entwicklungsverzögerungen habe, die zum Teil auf schwierige persönliche Verhältnisse zurück zu führen seien. Daher könne auch nach Jugendstrafrecht entschieden werden.

Der Staatsanwalt schlug als Strafe eine "spürbare" Geldauflage vor. Dem schloss sich der Verteidiger an, der von einem einmaligen Fehltritt seines Mandanten sprach, dessen Folgen für das Opfer nicht besonders gravierend gewesen seien. Außerdem habe der inzwischen fast 22-Jährige durch das Strafverfahren einen gehörigen Schuss vor den Bug bekommen.

Richterin Schilling verurteilte den jungen Burladinger zu einer Geldstrafe von 800 Euro, zahlbar in Raten an die Straffälligenhilfe in Hechingen. Sie hielt ihm neben seinem Geständnis zu Gute, dass er nicht zielgerichtet vorgegangen sei und sein Unrecht gleich eingesehen habe. Außerdem habe er vor Gericht einen "guten Eindruck" gemacht.