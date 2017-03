Burladingen 20 Minuten Wohlgefühl und Tombola

Burladingen-Hörschwag. Ganz unmittelbar kommt dies zunächst denjenigen zugute, die sich von der professionellen Therapeutin 20 Minuten lang massieren lassen. Dabei können Sie für einen Betrag von zehn Euro zwischen einer klassischen Rücken-, Gesichts und Kopfmassage wählen. Dieser Betrag wird dann für Hilfsprojekte gespendet.

Vom 27. März bis 1. April können 127 Erwachsene und Kinder das Massage-Angebot annehmen. Die Rechnung ist einfach: 127 mal 20 Minuten ergibt eine Gesamtzeit von 42,5 Stunden und somit eine zeitliche Marathondistanz.

Der Gesamterlös der Aktion geht jeweils zur Hälfte an die Vereine Kindernothilfe sowie Helfen in Partnerschaft. Damit werden dringend benötigte Aufbauhilfe für junge Unternehmen in Albanien geleistet.